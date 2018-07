Wrakstukken Waddenzee zijn mogelijk van één van de grootste scheepsrampen ooit

Op de zeebodem ten oosten van Schiermonnikoog is een wrak aangetroffen, dat mogelijk tot de vloot van Paesens-Moddergat behoorde. ,,In 2015 is daar een stuk hout gezien", vertelt Klaas Wiersma van de Stichting Maritieme Archeologie. ,,,Op basis van eerste onderzoek vermoeden we dat het uit die tijd komt."



Hij vertelt over de ramp, die door de rest van Nederland goeddeels vergeten is. ,,In maart 1883 voeren 22 schepen uit, waarvan er 17 zijn vergaan. Het waren zogenaamde blazers, die waren eigenlijk helemaal niet geschikt voor de Noordzee. Van de 84 opvarenden zijn er 83 omgekomen. Dat was bijna de volledige mannelijke bevolking van het dorp."



Het liet een gat achter in de dorpsgemeenschap van Paesens-Moddergat, een gat zo groot dat je je er geen voorstelling van kunt maken. Plotseling waren er alleen nog maar wezen, weduwen en ouders die rouwden om hun zonen. ,,Nog steeds leeft de ramp heel erg in de dorpsgemeenschap, 135 jaar later", zegt Wiersma. ,,Zeker bij de oudere generatie. Iedere familie was getroffen."