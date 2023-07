Xavier (19) met vijftien messteken vermoord, hoogbegaafde Merlijn C. (23) verdachte

Geweld Mallorca Sanil B. blijft tijdens hoger beroep voorlopig in de cel, ‘maar de waarheid zal nog bovenkomen’

Sanil B. blijft in de cel. Het gerechtshof in Leeuwarden besloot dinsdag zijn hechtenis met negentig dagen te verlengen. B. is als enige veroordeeld voor het doodschoppen van Carlo Heuvelman op Mallorca. Ook maandag tijdens een pro-formazitting in het hoger beroep riep hij weer vol overtuiging dat hij onschuldig is. ,,De waarheid gaat nog naar boven komen.”