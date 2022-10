Xtc: waarom is dat in Nederland illegaal en is dat wel terecht?

Xtc is een partydrug die vooral op feestjes wordt ingenomen om flink te kunnen dansen en je gelukkig te voelen. De werkzame stof in het middel is mdma. Omdat xtc wordt gemaakt in illegale drugslabs, is het voor een gebruiker niet altijd duidelijk wat de exacte hoeveelheid mdma is die in een pil zit. Om daar als gebruiker achter te komen, kun je je pil laten testen bij de GGD.