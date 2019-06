Yassine D., van doodschoppen grensrechter naar verdachte van steekpartij advocaat

Al bouwt hij gestaag een strafblad op, na de grensrechterzaak blijft Yassine jarenlang buiten de publiciteit. Nadat via deze site in maart van dit jaar bekend wordt dat hij betrokken lijkt bij het neersteken van een advocaat, wordt snel duidelijk dat hij nooit zijn leven heeft gebeterd. Naast de steekpartij, staan op de tenlastelegging ook nog twee gevallen van mishandeling, waaronder een slaan en schoppen van een gevangenisbewaarder.



Tijdens de behandeling van de rechtszaak over de aanslag op de advocaat in Zoetermeer, zwijgt Yassine vooral. Hij is waarschijnlijk niet de steker van het nog altijd raadselachtige incident, maar zit wel vast vanwege betrokkenheid. Hij was vlak in de buurt. Het verhaal gaat dat iemand de verdachten heeft betaald om de advocaat te mishandelen.



Yassine ontkent zijn betrokkenheid, maar zegt verder weinig tijdens de zaak. Yassine is zijn vertrouwen in justitie immers al zó lang kwijt. De officier van justitie in Den Haag zegt vrijdag wat justitie vindt van zijn betrokkenheid bij het neersteken van de advocaat in Zoetermeer en komt met een strafeis. Dan hoort Yassine het wel weer.