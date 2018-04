YouTuber ontmaskert Nederlandse politicus die seks met dieren wil

Van der Meulen dook de afgelopen weken met de verborgen camera in de schimmige wereld van de dierenporno. Tot zijn eigen stomme verbazing ontdekte hij dat er op een chatsite meerdere mannen uit waren op een date voor dierenseks, iets dat sinds 2010 strafbaar is in Nederland.

De YouTuber besloot met vier mannen af te spreken. Tot daadwerkelijk seks met dieren kwam het niet, maar Van der Meulen kreeg wel een fascinerend inkijkje in hun seksuele driften. Zo vertelde één man hem in zijn auto dat hij er geen enkele moeite mee heeft om een koe seksueel te misbruiken, ook al weet hij dat dit niet mag. ,,Een koe zet je op stal en ga je melken. Dat is ook niet normaal, want die hoort eigenlijk in het wild te lopen. Waarom mag je een koe dan niet neuken?’’

Politicus

Quote ,,Ik schrok ervan hoeveel mensen op deze chatsite met dit soort gedachtes rondlopen. Alleen lijkt niemand er iets tegen te doen.’’ YouTuber Sven van der Meulen Eén man die samen met Van der Meulen seks wilde hebben met een hond bleek tot voor kort fractievoorzitter in de gemeenteraad te zijn namens een grote landelijke partij. Deze man wilde volgens Van der Meulen niet alleen afspreken, maar zond hem ook dierenporno toe om alvast in de stemming te komen.



Wie de man is, wil de YouTuber niet bekend maken, om de oud-politicus tegen zichzelf te beschermen. Van der Meulen heeft woensdagmorgen wel aangifte tegen hem en de andere drie dierenporno-liefhebbers gedaan, bevestigt de politie. Rechercheurs zoeken nu uit of de mannen daadwerkelijk iets strafbaars hebben gedaan. Van der Meulen hoopt met zijn actie dat er harder wordt opgetreden tegen mensen die dieren willen kwellen met hun seksuele fantasieën. ,,Ik schrok ervan hoeveel mensen op deze chatsite met dit soort gedachtes rondlopen. Alleen lijkt niemand er iets tegen te doen.’’

Nog erger is de situatie volgens Van der Meulen met pedofielen waar hij vorige maand een item over maakte. Dat leidde toen tot een arrestatie. Terwijl Van der Meulen undercover met de pedofiel had afgesproken en hij kinderporno te zien kreeg, grepen zedenrechercheurs in. ,,Als je op sommige chatsites zegt dat je 15 bent, heb je in mum van tijd honderden mannen die je een berichtje sturen.’’



De politie gaf toen overigens aan om meerdere redenen niet blij te zijn met het speurwerk van de jonge vlogger. Zo loopt hij het risico dat hij zelf verdachte wordt van het plegen van strafbare feiten, frustreert hij mogelijk lopende onderzoeken en kan zijn eigen veiligheid in gevaar komen. Ook nu laat de politie weten dit soort speuracties niet op prijs te stellen. ,,We hebben deze vlogger de vorige keer uitgelegd wat de risico’s zijn, maar hij heeft de vrijheid om daarmee te doen wat hij wil,’’ zegt woordvoerder Anne van der Meer.

Niet afschrikken

Sven van der Meulen laat zich vooralsnog niet afschrikken door de adviezen van de politie. Hij heeft nog meer undercover-operaties waarmee hij binnenkort naar buiten wil komen. ,,Als Alberto Stegeman dit kan doen, waarom mag ik dat dan niet? Stegeman doet het voor tv, ik voor de nieuwe media. Daar moet de politie blijkbaar nog even aan wennen.’’

Al wil Van der Meulen nadrukkelijk niet uitgroeien tot de nieuwe Stegeman in de online wereld. ,,Ik zie dat veel YouTubers groot zijn geworden met het uithalen van allerlei gekkigheid. Ik wil iets doen wat er nog niet is. Ik zie nog weinig mensen die misstanden aan de orde stellen, iets waar vooral mijn interesse ligt.’’