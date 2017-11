YouTubers melden betaling voor reclame

Met de 'Social Code: YouTube' willen ze duidelijkheid scheppen voor (jonge) kijkers, hun ouders, bedrijven en adverteerders. De vloggers laten voordat hun video begint een tekst zien waarin wordt vermeld dat er sprake is van reclame, of ze melden het tijdens hun filmpje. Ook in de beschrijving van de video staat dat er sprake is van een betaalde samenwerking.



Dezelfde regels hanteren de vloggers als ze een product of dienst gratis of met korting hebben gekregen. Ten slotte melden ze het ook als ze het besproken product zelf hebben betaald.



Onder de vloggers die zich aan de code gaan houden zijn Teske de Schepper (Teske), Dylan Haegens, Djamila (Meisje Djamila), Rutger Vink (Furtjuh) en Christiaan Heinen (Prankster). Met de code, die is opgesteld in samenwerking met het Commissariaat voor de Media, lopen ze vooruit op wetgeving die eraan komt.