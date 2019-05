Zaak tegen kopstukken motorclub Caloh Wagoh groeit door kroongetuige

Het gaat om drie liquidaties die in 2017 hebben plaatsgevonden: de crimineel Farid Souhali (Houten) die in april 2017 in Den Haag werd vermoord, de Amsterdamse crimineel Jaïr Wesselsin die in juli 2017 op een parkeerplaats in Breukelen werd omgebracht en, in dezelfde maand, de liquidatie van de 42-jarige Zeki Yumusak te Rotterdam.



Bovendien zegt het OM bewijs te hebben dat leden van de motorclub ook de villa van een drugscrimineel in het Utrechtse Doorn zouden hebben beschoten. Afgelopen woensdag werd in dat onderzoek nog een nieuwe verdachte aangehouden.

Moord toegegeven

Kroongetuige Tony de G. (34) heeft uitgebreide verklaringen afgelegd over deze liquidaties. Hij heeft toegegeven dat hij de moord op Wessels heeft gepleegd, waarna hem werd gevraagd ook Yumusak om te brengen. Dat wilde hij niet. Toen de druk te groot werd vluchtte hij naar Spanje, waar hij uiteindelijk werd aangehouden. Tijdens een pro formazitting vanochtend werd duidelijk dat hij ook betrokkenheid heeft bij de liquidatie op Souhali.



Volgens De G. was het Caloh Wagoh-president Delano R. (bijnaam Keylow) die De G. een WhatsAppbericht stuurde, waarin De G. werd gevraagd Keylow en zijn vrouw op te halen. Op de afgesproken plaats aangekomen, bleek dat er iets anders aan de hand was. De G. zag drie mannen in zwarte kleding komen aanrennen, waarna zij instapten en met hoge snelheid wegreden.

Schutters gered

De dag erna kreeg De G. -naar eigen zeggen- van Keylow te horen dat hij de drie had gered. Zij hadden namelijk kort daarvoor Farid Souhali in Den Haag doodgeschoten en er was een probleem met de vluchtauto: de sleutel was afgebroken. Voor zijn hulp kreeg De G. van Keylow een bedrag van 500 euro.



Het OM zegt dat de verklaringen die De G. hierover heeft afgelegd, overeenkomen met het rechercheonderzoek dat is gedaan naar de uitgebrande vluchtauto’s die zijn aangetroffen na de liquidatie. Ook over de beschieting van de villa in Doorn heeft De G. verklaard. Een dag eerder was het al de bedoeling dat de woning met een bazooka (raketwerper) beschoten zou worden, maar volgens De G. weigerde het wapen dienst.

Vastzittende onderzoeken