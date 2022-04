Zacht voorjaarsweer op komst: lokaal 21 graden

Oudste graf van Nederland gevonden op bedrijven­ter­rein

Bij de inrichting van een bedrijventerrein in het Brabantse dorp Haps is bij archeologisch onderzoek het oudste graf van Nederland ontdekt. Het betreft het graf van een ten minste 9-jarige die ongeveer 10.000 jaar geleden door stamgenoten is begraven aan de rand van de Maasvallei.

6 april