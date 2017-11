Zacht weer op komst: donderdag mogelijk 15 graden

Commentaar Normaal doen, of geen Piet-de­mon­stra­ties meer

9:30 Soms lijkt het wel alsof we ons collectief alleen nog maar gekrenkt kunnen voelen. Onze eigen mening is heilig en als iemand het daar niet mee eens is, voelen we ons gediscrimineerd en worden we boos. Nergens worden deze zorgwekkende navelstaarderij en dit gecultiveerd slachtoffergedrag zo manifest als rond de intocht van sinterklaas.