Zakkenroller graait iets ‘zwaars’ uit jaszak, blijken handboeien van agent in burger

De politie van Amsterdam-centrum meldt de bijzondere situatie zelf op haar Facebookpagina. De zakkenrollers zagen een man lopen die chique gekleed was, inclusief duur horloge. Het duo bedacht zich geen moment en sloegen vrijwel direct toe. Helaas voor de dieven bleek het een agent in burger te zijn. Terwijl een dief naar de pols van de agent greep, zag zijn kompaan iets in de jaszak van hun slachtoffer zitten. De man besloot een greep te doen in de jaszak en haalde daar een set handboeien uit. ,,Je vriend ziet dat de jaszak van de man wat zwaar is en besluit daar ook maar in te graaien. Dat laatste was met succes, buit binnen. Jammer genoeg voor jou was je buit een set handboeien’’, zo schrijft de politie.

In het Facebookbericht meldt de politie ook dat een agent in burger altijd een set handboeien op zak heeft. En dat kwam in dit geval goed uit. Want nadat de agent gerold was van zijn handboeien kon hij de handijzers meteen gebruiken. De dief kreeg zijn buit binnen 10 seconden om zijn eigen polsen. En de politie meldt trots dat zijn vriend ook een setje van hen kreeg, ‘gratis en voor niets’.

Tekst loopt door onder Facebookbericht ...

Opmerkelijke trucs