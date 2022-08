Zandkunstenaar of slachtoffer van mensenhandel: waar is Cristi gebleven?

Officiële hittegolf Gisteren was het heet, maar vandaag gaat er nog een schepje bovenop

De eerste regionale hittegolf van dit jaar is een feit. Gisteren om 11.30 uur werd het in Hupsel 30,1 graden en daarmee is aan de definitie van een hittegolf voldaan. Zeer waarschijnlijk komt het vandaag tot een officiële hittegolf in De Bilt.

13 augustus