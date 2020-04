Zanger Guus (71) werd in ziekenhuis opa, maar kon er niet lang van genieten

Zanger, componist en liedjesschrijver Guus Smeets is gisteren op 71-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Zijn overlijden kwam als een volslagen verrassing, zegt een familielid tegen deze nieuwssite. ,,Guus was een gezonde man, die zelfs nog met grote regelmaat optrad. Vorige week werd hij voor het eerst opa. Het is niet te bevatten.”

,,Bijzonder onwerkelijk”, zegt advocaat Sidney Smeets, een neef van Guus Smeets. ,,Guus had vóór het coronavirus vrijwel geen gezondheidsklachten. Maar toen hij werd opgenomen, ging het van kwaad tot erger. Binnen een paar dagen was het gedaan...’’



Een dag na zijn opname in het ziekenhuis hoorde Guus dat hij voor het eerst grootvader werd. Sydney Smeets: ,,Dat heeft hij gelukkig nog bewust meegemaakt, maar het is vreselijk dat hij er niet langer van heeft kunnen genieten. Mijn oom was een hele bijzondere man. Een rasechte Limburger, die leefde voor de muziek. Een creatief artiest die in de hele provincie bekend en geliefd was. We gaan hem missen.”

Er werd al gesproken over een gedenksteen bij het geboortehuis van de troubadour in Broekhem. Smeets was steun en toeverlaat van andere Limburgse artiesten. Hij kon intens genieten van het succes dat anderen hadden met zijn liedjes. Hij schreef er meer dan vijfhonderd. „Guus was - met alle respect - een liedjesfabriek”, zegt collega-muzikant Jan Vermeer tegen De Limburger.

Muzikale loopbaan

Smeets vormde samen met zijn broer Roy en Hans Kengen het trio Ezzebleef, dat in de regio een hitje scoorde met zijn liedje Hie bin ich dan. Na het plotselinge overlijden van Kengen in 2003 ging hij alleen verder, waarbij hij zijn familienaam veranderde in Sjmeets.

Zijn grootste hit was Viva Tirol van Taai Taai. Het werd ook Smeets’ internationale doorbraak; hij was hartstikke trots op de Duitse versie van oud-skiër en entertainer Hansi Hinterseer. Maar ondanks die successen voelde hij zich niet te groot om ook liedjes te schrijven voor de basisschool van Vilt en de Tour-doorkomst op de Cauberg. Met De Geul schreef hij een officieus volkslied voor zijn geboorteplaats.