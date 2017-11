Zaterdag mogelijk alsnog anti-pietprotest in Dokkum

De actie wordt georganiseerd door de groepen Zwarte Piet is Racisme, Stop Blackface, Free Your Mind, Doorbraak en Progressive Groningen. De actiegroepen willen een 'krachtig geluid laten horen voor alle mensen die de afgelopen jaren monddood zijn gemaakt door de autoriteiten'.

Blokkade

Later zei burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel, waar Dokkum onder valt, dat betogers mogelijk zwaar vuurwerk wilden inzetten en dat dat een reden was voor het demonstratieverbod. Ze liet in het midden of dat voor- of tegenstanders van Zwarte Piet waren. Het Openbaar Ministerie kondigde een strafrechtelijk onderzoek af naar de blokkade op de snelweg.