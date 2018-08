Zedenzaak van Brech bleef te lang onopgemerkt

Had justitie maar eerder in het archief gezocht naar de naam Jos Brech. Meerdere keren dook hij op in het dossier van de moordzaak Nicky Verstappen. Maar nooit kwam die oude zedenzaak uit 1985 bovendrijven.

Al in 1985, dertien jaar vóór de gewelddadige dood van Nicky Verstappen, komt Jos Brech in beeld bij justitie. De dan 22-jarige Brech is verdachte in een zedenzaak, maar wordt nooit veroordeeld, onduidelijk is waarom. De Wet op Archiefbeheer verplicht het OM dossiers na verloop van jaren te vernietigen. Hoe frustrerend dat nu ook is voor justitie: van de stokoude zaak van Brech zijn nu slechts een handvol trefwoorden terug te vinden: 'Jos Brech', 'zedenzaak' en 'geseponeerd.'

Van belang is het wel. Zeker als Jos Brech ook de man is uit dat kleine Limburgse krantenartikeltje van juli 1985. Daarin staat dat een man uit Simpelveld (waar Brech toen woonde) een bekentenis heeft afgelegd over ontucht met vier jongens. Een bekentenis! Toch mocht hij weer gaan. Justitie kan niet bevestigen dat die Simpelvelder inderdaad Jos Brech was, maar gaat dat nu onderzoeken. ,,We willen het weten'', zegt een woordvoerster. ,,En eventueel contact zoeken met slachtoffers uit die tijd.''

Getuige

De zedenzaak uit 1985 had veel eerder dan pas nu, de doorbraak in de zaak Verstappen kunnen zijn. Want in de nacht van 11 op 12 augustus 1998, om half één 's nachts, komt Brech opnieuw in beeld. Hij fietst langs de plaats delict waar overdag het lichaam van Nicky is gevonden. Een marechaussee bewaakt de plaats en noteert Brechs naam als 'passant'. In mei 2001 doet de politie opnieuw groot onderzoek en wordt Brech tweemaal gehoord als getuige. Hij blijft buiten beeld als verdachte. Om die reden wordt niet in het archief gezocht naar zijn naam. De zedenzaak uit 1985 komt niet bovendrijven.

In augustus 2008 zijn er via nieuwe technieken goede dna-sporen te vinden op kleding van Nicky. De politie vraagt daarna 144 personen vrijwillig dna af te staan. Jos Brech zit daar niet bij, omdat hij slechts te boek staat als 'toevallige passant'. Opnieuw blijft die oude zedenzaak met zijn naam uit 1985 als keiharde aanwijzing verstopt in het archief.

Geruchten

Ondertussen heeft Brech zich in 2002 teruggetrokken uit de scouting. Volgens een bekende van Brech, die eind jaren 90 ook in de Limburgse scoutingwereld zat, leidde Brech jongens van 10 tot 14 jaar. Na 'geruchten' dat hij twee kinderen zou hebben betast - niet bij de scouting overigens - zou hij zijn vertrokken. Geruchten die de politie nooit bereiken.