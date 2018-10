Zeehonden sterven gruwelijke dood door zwerfafval

Van der Hiele houdt zich sinds 1994 bezig met de opvang van zeezoogdieren, dood of levend. Hij is mede-oprichter van de EHBZ (Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren) Zeeland en oprichter van ASEAL in Stellendam. ,,Door de jaren heen zie je steeds meer dieren die slachtoffer zijn van afval. Nu zijn het er toevallig drie in korte tijd.” De laatste tijd neemt het iets toe.

,,Vergeet niet dat er ook steeds meer zeehonden en bruinvissen zijn in deze contreien. Alleen al de zeehonden om en nabij de tweeduizend. Vijfentwintig jaar geleden waren dat er tussen de vijf en de tien. Het is dus niet zo gek dat er nu meer meldingen zijn. Elk jaar zijn er tussen de vier en zeven gevallen. Als je er op tijd bij bent, kun je ze nog helpen. Maar elk dier dat in een visnet terecht komt, is zonde. Dat moet je zien te voorkomen. Wat we ook zien, en dat is heel gunstig, is dat vissers tegenwoordig al het afval dat ze opvissen niet meer terug in zee gooien, maar mee naar de wal nemen en afgeven in de haven. Dat doen grote vissersboten, als nu de kleinere dat ook doen, zijn we weer een stapje verder.”