Zeehondenwachters krijgen veel meldingen, over gezonde dieren: ‘Liggen op het strand te rusten’

Kinderen rennen op het drukke strand van Callantsoog achter de Land Rover van Vincent Vos aan. De belettering en foto’s op fourwheeldrive zijn duidelijk. Als hij over het strand rijdt dan gaat ie naar een zeehond en dat wil iedereen wel zien. ,,En dan denken mensen dat die zeehond ziek is, aangespoeld, of eenzaam’’, zegt zeehondenwachter Vincent Vos. ,,Negen van de tien keer rusten ze gewoon uit. Een zeehond is een solitair dier. We zien foto’s van groepen zeehonden op de zandbanken in de Waddenzee en denken dat ze gezellig samenleven maar dat is niet zo.’’