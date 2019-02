‘Zeer brutale’ scholenbende liep met kliko vol camera’s college in Velp uit

Dat liet de politie gisteravond weten via het programma Opsporing Verzocht. Eerder kwam de politie ook al naar buiten met een soortgelijke roof in het Olympus College in Arnhem-Zuid.

De diefstal in Velp was in de zomervakantie, op 31 juli. De school was open en het alarm was uitgezet omdat de vloer werd behandeld. Twee mannen liepen ‘gewoon’ naar binnen en leken in het bezit te zijn van passende sleutels van het gebouw.

180 iPads

Twee weken later, op 14 augustus, meldden ze zich bij het Olympus, waar op dat moment een medewerker bezig was met de voorbereiding van het nieuwe schooljaar. Ze liepen pal langs hem naar binnen, blijkt uit beelden die de politie vrij heeft gegeven, maar kwamen later ’s nachts terug om 27 laptops op te halen.



De bende heeft ook toegeslagen in Apeldoorn, waar een kar met vijftien computers in een witte bestelbus werd geladen. In Ermelo was de buit het grootste: 180 iPads, dertig computers en zeven MacBooks.



Na de uitzending van Opsporing Verzocht, waarin de diefstallen deze week werden belicht, zijn volgens een woordvoerder van de politie zeker zes tips binnengekomen, ‘waaronder zeker enkele waardevolle tips’.

Brutaal

Ruud Peters, directeur van het Astrum College, spreekt desgevraagd van ‘een zeer brutale actie’ in zijn school aan de Velpse Gruttostraat. De buit omvat volgens hem alleen al in Velp tienduizenden euro's. ,,Na deze inbraak zijn aanvullende maatregelen genomen’’, aldus Peters. ,,Bij onderhoudswerk is voortaan extra toezicht. Ook de beveiliging van het gebouw is aangepast.’’