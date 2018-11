‘Zeer zwak’ VMBO Maastricht: we werken keihard aan herstel

Wel herkent de onderwijsinstelling zich in de knelpunten die de inspectie aangeeft voor VMBO Maastricht. Zo moet de school meer doen om de veiligheid van scholieren en leraren te waarborgen. Er komt veel onrust het klaslokaal binnen, deels omdat mensen die op de school niks te zoeken hebben, in en uit kunnen lopen. De school erkent dat. ,,Voor ons is de veiligheid van leerlingen en personeel een heel belangrijk aspect. De inspectie is daar kritisch op. Dat nemen we zeer serieus en we zijn ook onmiddellijk aan de slag gegaan’’, aldus de woordvoerster.



Volgens de inspectie vallen er ook te veel lessen uit waardoor leerlingen lessen verzuimen. Bovendien moet er meer gedaan worden om kennis en kunde van leraren op peil te houden. Volgens de school is de lesuitval inmiddels aangepakt.