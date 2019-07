Zeeuwse landmeter muurvast in het slib: ‘Het had geen half uur langer moeten duren’

Hartman liep op het slib om veranderingen in de zandbodem voor de kust te meten. Het was zijn eerste keer op het stuk grond. Ter hoogte van Moertjesdijk, een paar honderd meter van de oever, begon hij weg te zakken in het modderige zand.



,,Ik had de indruk dat ik nog wel kon doorlopen. Ik was halverwege en zag verderop vast zand liggen. ‘Niet zeuren, maar doorgaan’, dacht ik. Maar het bleek helemaal geen vast zand te zijn. En inmiddels zat ik tot mijn knieën in het slib’’, zegt Hartman.



Omdraaien was geen optie meer. Bij elke draai zogen zijn voeten zich direct vast in het zand. Hij besloot met pijn en moeite door te blijven lopen. ,,Dat werd steeds zwaarder en op een gegeven moment kon ik gewoon niet meer verder.’’