Zeeuwse Nandy brengt ode aan Belgische hulpverleners na zwaar ongeval

Met een 'ode aan de hulpdiensten' op Facebook betoont Nandy Broekhoven uit het Zeeuwse Axel haar dankbaarheid tegenover de hulpverleners in België die haar en haar gezin bijstonden na een zwaar ongeval. Haar boodschap op Facebook was vanochtend al ruim 5.300 keer gedeeld.

De 53-jarige Axelse reed zondagochtend samen met haar man en twee kinderen op de E17, op weg voor een weekje vakantie in Valencia, toen het noodlot toesloeg. Op de grens van het Belgische Kruishoutem en Waregem raakte een andere auto die van het gezin, waarna beide auto's over de kop sloegen. Wonder boven wonder bleven de verwondingen van het gezin bij enkele kneuzingen en in het geval van Nandy enkele gebroken ribben en een hoofdwond. ,,Als je onze auto ziet, weet je dat we heel veel geluk hebben gehad." De foto's van het ongeval laten zien dat er van de auto niets meer dan een wrak overbleef.

Reddingsboei

Nandy beschrijft hoe twee mannen die het ongeval hadden gezien, direct te hulp schoten. ,,Ze kalmeerden onze dochters, maar ook mijn man en mij. Reikten een kussen aan en plaatsten de koelbox onder mijn knieën, zodat het overdwars liggen wat draaglijker werd. Zij waren in de eerste minuten onze reddingsboei. Twee Vlamingen die de moeite namen ons te helpen. Twee mensen die een medaille verdienen en alle aandacht van de wereld moeten krijgen. Enkel en alleen omdat ze wilden helpen. Zomaar. Zonder dat ze ons kenden. Omdat het kanjers zijn.''



Ook de toegeschoten hulpverleners krijgen een dikke pluim van Nandy. ,,De mevrouw van de eerstehulpdienst die ter plaatse was en zich zo gefrustreerd voelde omdat ze geen infuus ingebracht kreeg. Haar blijdschap toen het eindelijk lukte. Wat straalde dat een betrokkenheid uit.'' De dokter die vertelde dat het goed ging komen, de politieman die haar dochters voeten warm wreef omdat ze op haar sokken in het natte gras stond, de brandweerlieden die haar uit het autowrak bevrijdden, het personeel in het ziekenhuis: Nandy is diep onder de indruk van de behulpzaamheid die ze ervoer.

Steun