Zeeuwse SGP niet te spreken over 'weerzinwekkende' poster

De Vlissingse SGP-fractie is niet te spreken over de poster van het filmevenement Film by sea. Raadsleden zijn bang dat het beeld kan ontstaan dat Vlissingen 'het niet zo nauw neemt met het respect richting vrouwen'. De kunstenaar noemt de kritiek op de poster 'idioot'. Ook de organisatie kan zich niet in het standpunt van de SGP vinden.

De raadsleden Lilian Janse en Cor Tromp vinden het schilderij 'De schilder en zijn muze' van Aat Veldhoen, dit jaar de wervingsposter voor het festival Film by the Sea, kwetsend voor alle vrouwen. ,,In het bijzonder voor vrouwen die op welke manier dan ook slachtoffer zijn, of zijn geweest van seksueel geweld of intimidatie."

De afbeelding van een naakte vrouw als 'seksueel lustobject' op de poster van Film by the Sea komt volgens de christelijke partij 'respectloos en weerzinwekkend' over, schrijven Janse en Tromp in een brief aan de burgemeester en wethouders van Vlissingen. De raadsleden zeggen veel negatieve reacties te hebben gekregen op de poster van 'de naakte vrouw in innige omhelzing met een man'.

Ze hopen dat het college 'een begripvolle reactie' laat horen naar vrouwen. Een column in de gemeentelijke informatierubriek zou een mooi medium zijn voor die reactie, stelt de SGP-fractie voor.

Idioot



De schilder van het kunstwerken is niet te spreken over het standpunt van de SGP. ,,Dit is idioot", zegt Veldhoen over de kritiek van de SGP. ,,Naakten worden al sinds de twaalfde eeuw gemaakt, gereproduceerd en verspreid. Rembrandt heeft het ook gedaan. Wat is er eigenlijk tegen?" Veldhoen begrijpt niet wat er 'weerzinwekkend' zou zijn aan zijn werk. ,,Als de mensen van de SGP onder de douche of in bad gaan, vinden ze zichzelf dan ook weerzinwekkend?" Hij heeft juist groot respect voor vrouwen en zijn werk is daarvan een uiting, zegt hij. ,,Ik ben vrij van alle smetten wat dat betreft."

Quote Als de mensen van de SGP onder de douche of in bad gaan, vinden ze zichzelf dan ook weerzinwek­kend? Aat Veldhoen

Wim Dijkstra, voorzitter van de raad van toezicht van Film by the Sea, is ook verbaasd over de kritiek van de SGP. ,,Met respect voor die mensen, maar ik kan niet begrijpen dat men dat zegt. Het is een poster met een knipoog en Aat is een zeer gerenommeerde kunstenaar, die al veel vaker bloot heeft geschilderd. Als mensen daarover vallen, dan is dat jammer."