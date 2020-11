Zeker 100 euro boete voor wie tóch vuurwerk afsteekt tijdens oud en nieuw

GGD's werken met software die niet op pandemie is berekend

12 november Het computerprogramma dat de 25 Nederlandse GGD's gebruiken en waaruit het RIVM de dagelijkse besmettingscijfers haalt, is niet geschikt voor toepassing tijdens een pandemie. Dat stelt de ontwikkelaar van het programma in de handleiding ervan. GGD's en RIVM erkennen onvolkomenheden tegen de Volkskrant, maar stellen in crisistijd te moeten roeien met de riemen die zij hebben.