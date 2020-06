Zeker 18 coronabesmettingen bij grootste slachthuis van Nederland

Ook bij de grootste slachterij van Nederland, die van Vion in Boxtel, blijkt een aanzienlijk deel van de medewerkers besmet met het coronavirus. Van de 105 medewerkers die in eerste instantie getest werden, blijken er 18 besmet. Desondanks blijft de vleesverwerker, in afstemming met de GGD, voorlopig open. Van Rooi Meat in Helmond blijft juist twee weken langer dicht.

Hoewel andere slachterijen al dicht moesten nadat een aanzienlijk deel van de medewerkers besmet bleek, heeft de lokale GGD met Vion in Boxtel andere afspraken gemaakt. Volgens Vion zijn er bij het testen ‘aanvullende inzichten’ opgedaan. Zo zijn de besmette medewerkers vooral werkzaam in ‘koude ruimten’, zoals de snijzaal en de veredeling. ,,Op overige bedrijfsonderdelen, zoals de slachthal, zijn er géén besmettingen aangetroffen.”

Om medewerkers in de koude ruimten beter te beschermen voert Vion een dagelijkse grootschalige reiniging en desinfectie uit in Boxtel, ‘gericht op het reduceren van de kans op aanwezigheid van het Covid-19 virus’. Ook zal dagelijks een ‘desinfecterende luchtbehandeling plaatsvinden’. Personeel wordt dagelijks gecontroleerd bij binnenkomst, net als bezoekers en controleurs van bijvoorbeeld de NVWA. Arbeidsmigranten krijgen ‘bijzondere aandacht’.

Volledig scherm Het slachthuis van Van Rooi Meat in Helmond moest wel dicht na besmettingen. © ANP

Niet naar binnen

Bij klachten mogen mensen niet naar binnen en moeten ze naar de GGD. Ook medewerkers die zich ziek hebben gemeld, worden in overleg met de bedrijfsarts in contact gebracht met de GGD om te testen.

Op een nader te bepalen moment zal de GGD een nieuwe steekproef doen onder de medewerkers van het bedrijf. Mocht bijvoorbeeld bron- en contactonderzoek hiertoe aanleiding geven, dan gaat de GGD opnieuw bekijken of de werkzaamheden bij Vion kunnen worden voortgezet.

Van Rooi

Opvallend genoeg werd vandaag ook besloten dat Van Rooi Meat in Helmond twee weken lager dicht blijft, tot 17 juni. Dat heeft de veiligheidsregio besloten in overleg met het RIVM. Ook in Helmond lag het besmettingspercentage bij steekproeven op 17 procent. ‘Dat percentage is zodanig hoog dat we kunnen spreken van een besmettingshaard’, meldt de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. ,,Om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt gaan alle medewerkers van Van Rooi Meat in Helmond vanaf dinsdag 2 juni voor 14 dagen in quarantaine. De medewerkers krijgen een beroepsverbod, wat betekent dat ze doorbetaald krijgen en niet ergens anders mogen gaan werken.”

Boxtel blijft dus open, maar de komende dagen worden wel minder varkens geslacht. Vion zegt te trachten de gevolgen voor haar leveranciers tot een minimum te beperken. Ook wil het bedrijf voorkomen dat er lege schappen ontstaan. De productielocatie in Boxtel is de grootste Vion-slachterij van het land. Per dag worden er zo'n 20.000 varkens geslacht. Er werken maar liefst 1900 productiemedewerkers, veelal arbeidsmigranten.

Een woordvoerder van minister Carola Schouten (Landbouw) zegt dat het wel of niet sluiten van slachterijen een verantwoordelijkheid van de lokale autoriteiten is. ,,Wij gaan niet over volksgezondheid.”

Varkens te zwaar

Als varkens niet langer naar de slacht kunnen, dreigen problemen. Boeren moeten de dieren dan houden en blijven doorvoeren. De varkens kunnen dan te zwaar worden voor het slachtproces. Andere slachterijen zouden in theorie werk kunnen overnemen, maar hoeveel ruimte die nu nog hebben is de vraag. Eerder moesten de Vion-slachterij in Groenlo en Van Rooi Meat in Helmond al dicht. Ook daar bleken aanzienlijke percentages van de medewerkers besmet met corona.

,,Varkenshouders zijn bezorgd", zegt Linda Janssen, voorzitter van brancheorganisatie POV in een reactie op de problemen in de slachterijen. ,,De keten werkt goed samen om te proberen geen negatieve gevolgen te krijgen voor dierenwelzijn en lege schappen in de winkel.”

Dicht op elkaar

Besmettingen in slachterijen zijn over de hele wereld een groot punt van zorg. In Amerika moesten bijvoorbeeld zeker twintig slachterijen dicht, wegens de vele besmettingen onder personeel. Ook in Duitsland en Frankrijk werden slachthuizen getroffen. Naar de oorzaak is het vooralsnog gissen. Geopperd wordt dat de arbeidsmigranten in slachthuizen dicht op elkaar werken en ook nog eens dicht op elkaar wonen, en tot voor kort met velen tegelijk in uitzendbusjes zaten. Maar anderen, die erop wijzen dat dit in meer sectoren voorkomt, suggereren dat ook het binnenklimaat in slachterijen een rol zou kunnen spelen.

‘Zorg dat je een plan hebt’

Eerder gaf minister Schouten (Landbouw) al opdracht om personeel van alle Nederlandse slachtlocaties te testen. Het is dus niet uit te sluiten dat ook op andere plaatsen nog besmettingen aan het licht komen. Volgens een woordvoerster van de minister is bij het laatste overleg met de slachthuizen ook gewezen op het dierenwelzijn. ,,Er is gezegd: zorg dat je een plan hebt als de slachtcapaciteit naar beneden gaat.”

Anderen, de Partij voor de Dieren voorop, waarschuwen al veel langer dat er niet doorgefokt moet worden als slachthuizen in de problemen dreigen te komen. Ook coalitiepartij D66 vroeg, bij monde van Kamerlid Tjeerd de Groot, vorige week om een (gedeeltelijk) fokverbod. ,,Anders puilen straks de stallen uit en wordt dit falen op de medewerkers, de boeren en de dieren afgewenteld", voorzag hij.

Maar minister Schouten antwoordde op Kamervragen dat ze geen mogelijkheden heeft in dit geval een fokverbod op te leggen. Het ministerie denkt wel mee over vrijwillige ‘productiebeperkende maatregelen’ in de vleesindustrie.

Vorige week werd met name het vervoer van slachterijmedewerkers nog fel bekritiseerd. Een Vion-slachterij in Apeldoorn moest tijdelijk dicht omdat de uitzendkrachten dicht op elkaar in busjes werden vervoerd. Ook in Boxtel bleek dat op grote schaal te gebeuren, zo stelde deze nieuwssite na eigen monitoring vast. Dat leidde tot onmiddellijk ingrijpen van Vion. Er werden onder meer touringcarbussen ingezet. Vion meende naar eigen zeggen eerder nog dat arbeidsmigranten wel dicht op elkaar mogen zitten als ze ook een huishouden delen. Toen die uitzondering er niet bleek te zijn, werd ingegrepen.

Maatregelen omzeilen

Frappant was wel dat een aantal uitzenders de maatregelen van Vion bleek te willen omzeilen. In Boxtel werden medewerkers op weg naar hun werk bijvoorbeeld iets eerder gedropt, zodat het busje half leeg bij de Vion-poorten arriveerde. Daar vinden controles plaats op het aantal inzittenden.