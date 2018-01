Zeker acht doden door storm in Duitsland

In Saksen-Anhalt, een deelstaat in het midden van Duitsland, kwamen twee mannen om het leven, meldde de politie vandaag. De zes andere slachtoffers vielen in de deelstaten Brandenburg, Noordrijn-Westfalen en Thüringen als gevolg van de storm, die in Duitse media orkaan Friederike wordt genoemd.

Het was volgens de Duitse weerdiensten de zwaarste sinds de storm die precies elf jaar geleden over Europa trok en die in de Bondsrepubliek de orkaan Kyrill werd genoemd.

Fataal

In Nederland kwamen twee mensen door de storm om het leven. In Enschede overleed een 62-jarige man nadat een boom door de wind op zijn auto was terechtgekomen. In Olst kwam een eveneens 62-jarige vrachtwagenbestuurder uit Zwolle om het leven. Hij was uitgestapt om een tak weg te halen die op de weg lag en juist op dat moment brak een andere tak af die hem fataal werd.



In Vuren kwam een 66-jarige man om het leven bij een val door een plexiglasconstructie. Onderzoek van de arbeidsinspectie moet uitwijzen of de storm daarbij een rol heeft gespeeld.

90 miljoen

De zeer zware storm heeft volgens een eerste raming van het Verbond van Verzekeraars voor circa 90 miljoen euro schade aangericht in ons land. Het gaat daarbij alleen nog maar om de schade aan woonhuizen en auto's, aldus de brancheorganisatie.

Ter vergelijking: de storm die Nederland het nieuwe jaar inwaaide op 4 januari zorgde voor zo'n tien miljoen euro schade. Toen werd gesproken over een 'redelijk zware storm'. Over heel het jaar wordt meestal gerekend op zo'n 50 miljoen euro aan stormschade. Dat gemiddelde zijn we nu - voor 2018 - al gepasseerd.