Zeldzame rode panda geboren in Beekse Bergen

Kris Jansen, hoofd dierenverzorging, laat weten dat het goed gaat met het jong. ,,We hebben er alle vertrouwen in dat het groot wordt. De eerste periode is het jong fragiel en daarom laten we moeder Angeles, vader Turner en hun zoon of dochter volledig met rust. We storen hen zo min mogelijk, komen dus ook niet in het nest en weten daarom nog niet welk geslacht de nieuwe aanwinst heeft.” Moeder Angeles is in totaal 4,5 maand drachtig geweest.



Bezoekers van het park moeten nog even geduld hebben voordat zij het kleintje kunnen zien: ,,Rode panda’s zijn echte nestdieren en de jongen blijven daar heel lang zitten. Pas na een maand of drie komen ze naar buiten”, geeft Jansen aan. Mogelijk kunnen bezoekers eerder al wel een glimp van de rode panda opvangen: ,,Het kan zijn dat de moeder het jong naar een ander nest verplaatst in verband met de hygiëne, dus dan is hij of zij eventjes buiten.”