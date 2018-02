Zeldzame wasbeerhond gespot in Drenthe

De wasbeerhond staat op een foto die afgelopen november genomen is in het kader van een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie naar de invloed van licht op de natuur. Het dier is nu pas opgemerkt, omdat in het onderzoek honderden foto's doorgespit moesten worden. Een unieke ontdekking, want de dieren zijn tot nu toe niet vaak in Nederland waargenomen.



Dat de wasbeerhond vorig jaar over de Drentse velden liep, verbaast Zoer echter niet. ,,Ik denk dat het slechts een kwestie van tijd is tot deze diersoort zich hier permanent vestigt. Ik had verwacht dat het al zover zou zijn. We hebben een tijdje geleden op een plek in Drenthe al wasbeerhondpuppy's gevonden.''



De wasbeerhond, die vanuit Oost-Europa zijn weg naar het westen heeft ingeslagen, komt oorspronkelijk uit Azië en eet voornamelijk insecten, muizen en kikkers. In Scandinavië richtten de dieren al ecologische schade aan doordat de kikkerpopulatie snel afnam door de hongerige wasbeerhonden. Volgens Zoer zal het in Nederland niet zo'n vaart lopen. ,,De wasbeerhond zal gewoon zijn plekje in Europa vinden zonder een heleboel schade aan te richten.''



Wasbeerhonden vormen daarnaast geen groot gevaar voor boeren en toevallige voorbijgangers. ,,Ze dragen wel parasieten, net zoals vossen. Maar iedereen weet ook dat je niet bij wilde vossen in de buurt moet komen'', aldus Zoer.