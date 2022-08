Zelfs overduidelijke bondgenoten als Tim den Besten zijn niet veilig voor bloeddorstige racismezoekers

Om eerlijk te zijn, wilde ik deze column níet schrijven over het akkefietje met presentator Tim den Besten, die afgelopen weekend tijdens een Pride-uitzending van de NPO een vriend voorbij zag varen en in al zijn onschuld een lied begon te zingen. Dat heeft te maken met de voorspelbare bagger die ik al op me af zie komen. Maar goed, dat is zwichten voor de onverzoenlijken, en dat moeten we niet willen.