Zelfs seksclub Diana heeft last van een ongelooflijk ordinair personeelstekort

5 vragen Wat is stikstof, waarom zijn de boeren boos en wat moet er nu eigenlijk veranderen?

De afgelopen week werd er flink geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Vooral boeren zijn boos, zij menen dat de plannen hun bedrijven om zeep helpen. Maar wat houdt de stikstofcrisis nu precies in? Wat is er aan de hand, waarom is men boos en wat moet er gebeuren?

1 juli