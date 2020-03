Zelfs vanuit India komen ze kijken hoe Nederland corona de wereld uit klapt

Ze is door alle Nederlandse media gebeld, maar ook door kranten en zenders ver daarbuiten. En dus kijken ze tot India aan toe naar het initiatief Klap corona de wereld uit . Er is dus ook ‘geen enkele reden’ om dinsdagavond rond 20.00 uur níet te applaudisseren voor iedereen die zich een slag in de rondte werkt om de boel draaiende te houden, stelt één van de initiatiefnemers Imke Emons.

'Gekkenhuis', was het voor Emons vandaag om iedereen te woord te staan. Maar daarmee hoopt ze dus wel dat Nederland massaal gaat klappen. Of eigenlijk weet ze dat nu wel zeker, want iedereen in Nederland moet toch van het initiatief gehoord hebben. En Imke Emons wéét dat een gigantisch applaus kan helpen. ,,Mijn vader was marathonloper en viel soms bijna om. Maar onder groot applaus haalde hij de finish."

Het initiatief is geïnspireerd op vergelijkbare initiatieven in Spanje en Italië, waar onder meer gezongen werd voor het zorgpersoneel. Maar deze actie is breder, zegt Emons: ,,In de zorg doen ze uiteraard fantastisch werk. Maar ik heb ook berichten gekregen van een supermarktmanager die nu al helemaal op is. Voor sommige mensen is deze crisis zo niet vol te houden en wie weet hoe lang het gaat duren.” En dus klappen we ook voor bijvoorbeeld de vakkenvullers en vuilnismannen.