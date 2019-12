Zes arrestanten in zaak Taghi vrijgelaten, één blijft verdacht van witwassen

De politie arresteerde in de nacht van maandag op dinsdag bij tien invallen vijf mannen die gelinkt worden aan Ridouan Taghi. Maandagavond werd ook de zus van Taghi (38) al opgepakt in Vianen, waar veel familie van Taghi woont. Haar flat in de wijk Vijfheerenlanden in Vianen werd met veel machtsvertoon doorzocht, tot schrik van de buurt.

De actie in de wijk trok veel bekijks waarbij agenten zich genoodzaakt zagen hun wapens kort op de menigte te richten om hen te manen afstand te houden. Omstanders belaagden onder meer een verslaggever van deze site. Ook in Huis ter Heide (gemeente Zeist) werd een man opgepakt en ook daar ontstond veel onrust in de buurt.



De politie doorzocht in totaal acht woningen in Amsterdam, Utrecht, Huis ter Heide en Vianen. De vijf mannen die werden gearresteerd, in de leeftijd van 29 tot en met 45 jaar, werden verdacht van vuurwapenbezit, witwassen en drugsbezit.

Contant geld

De rechter-commissaris Amsterdam heeft vandaag van de groep arrestanten een 45-jarige man in bewaring gesteld. Hij is echter wel op vrije voeten omdat zijn voorlopige hechtenis is geschorst. De man wordt verdacht van witwassen.



De verdachte heeft vermoedelijk van 2015 tot 2018 voor Taghi een appartement in Brussel gehuurd. De maandelijkse huur van 4300 euro is de eerste zeven maanden contant afgerekend. Ook de borg van 25.800 euro is door de verdachte contant betaald. Bij de doorzoeking van de woning van de man en een ander adres in Amsterdam is maandag door de politie beslag gelegd op telefoons, laptops, een kostbaar horloge, 14.100 euro contant geld en bijna 1,5 kilo hasj. Het onderzoek naar de vijf andere arrestanten duurt ook nog voort.