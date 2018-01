Zes maanden cel geëist tegen doodrijdster met epilepsie

Sylwia overleed op 30 mei 2014 meteen door de klap. Haar landgenoot Grzegorz, in dezelfde kas in het Westland werkzaam als Sylwia, overleed een paar uur later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.



H. verloor na de klap de macht over het stuur en kwam in de sloot naast de weg terecht. Ze werd door voorbijgangers uit haar auto bevrijd en meegenomen naar het politiebureau. Vermoedelijk was een epileptische aanval bij H. de oorzaak van de botsing.



De uit Polen overgevlogen familie van Sylwia en Grzegorz was vandaag aanwezig in de rechtbank. De moeder van de Poolse bezocht gisteren voor het eerst de plek waar haar dochter werd doodgereden. Tijdens de zitting werd de vrouw meermalen overmand door emoties. Zij en de broer van Sylwia lazen een slachtofferverklaring voor. Daarin wordt duidelijk hoe moeilijk de nabestaanden het hadden met de plotselinge dood van hun dochter en zus. De moeder probeerde eindeloos en tegen beter weten in haar dochter te bellen. ,,Zo graag wilde ik haar warme stem horen.''



De familie van Sylwia hoopt dat de 'absurd lage straffen in Nederland' waarover ze hoort niet waar zijn. ,,Deze moordenares moet de cel in.'' Haar broer Pawel had liever gezien dat Julia H. in Polen zou worden berecht, vanwege de zwaardere straffen daar. De nabestaanden eisten ook een schadevergoeding van H. voor allerlei gemaakte kosten voor begrafenis, vliegtickets en hotels, bij elkaar enige duizenden euro’s.