Zes tieners opgepakt voor mishandeling 13-jarig meisje: beelden gingen rond op sociale media

Het meisje werd 9 augustus rond 20.20 uur aangevallen door een groep van ongeveer twaalf personen bij het Hoevenbos in Zoetermeer. Het meisje raakte daarbij gewond. De groep ging er na de mishandeling vandoor.

,,Doordat er beelden van de mishandeling rondgingen op sociale media en verdachten herkend werden, konden zij worden achterhaald”, meldt de politie. Zes van de verdachten zijn dinsdagochtend opgepakt. De politie laat weten dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten.

Getuigen van de mishandeling worden opgeroepen om zich te melden. Op sociale media gingen beelden rond waarop het meisje door in totaal twaalf meisjes en jongens in elkaar werd geslagen en geschopt. ,,Het gebeurt vaak onder de radar bij jongeren. Meestal bereikt het ons alsnog via de politie, school of ouders”, reageerde burgemeester Michel Bezuijen van Zoetermeer na het incident.

,,We hadden het altijd over jongens in jeugdgroepen. Nu is er een nieuw fenomeen met meisjes op jonge leeftijd. Dat heb ik nog niet eerder gezien in Zoetermeer. Een zorgelijke ontwikkeling. Met de jeugdaanpak moeten we nadenken hoe we die verschuiving van jongens naar meisjes aanpakken.”

Afpersing

Het is de tweede keer in korte tijd dat een groepje tieners wordt opgepakt vanwege een mishandeling van een minderjarige meisje in Zoetermeer. In juli werden ook vijf meisjes opgepakt. ,,Zij waren bij ons bekend”, zei de burgemeester destijds in een reactie. ,,Ze zouden volgens de politie ook betrokken zijn bij eerdere mishandelingen, openlijke geweldpleging, diefstal met geweld en afpersing.”

