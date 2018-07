Zes weken cel (en dus meteen vrij) voor man die inramde op Joods restaurant

UpdateSaleh A., de Palestijnse Syriër die in december de ruiten van Israëlisch restaurant HaCarmel in Amsterdam insloeg, moet zes weken de cel in. De rechtbank Amsterdam deed eind van de middag meteen uitspraak in de zaak die ook vandaag diende. Ook moet A. zich verplicht laten behandelen en mag hij niet dichter dan 100 meter komen bij HaCarmel.

Saleh A. zat al 52 dagen in voorarrest. Hij heeft de zes weken celstraf er dus al opzitten en blijft dus op vrije voeten. Wel moet Saleh - die met een IQ van 66 'licht verstandelijk gehandicapt is' - zich verplicht laten behandelen en krijgt hij een contact- en gebiedsverbod opgelegd.

Het OM had vanmiddag al een zwaardere straf geëist dan wat hoort bij vernieling, omdat de dader bewust een joods restaurant uitkoos. Daardoor is er sprake van 'een discriminerend aspect'. Justitie eiste daarom 52 dagen onvoorwaardelijk cel. De rechtbank maakte daar dus iets minder van, namelijk zes weken. Van een terreurdaad is geen sprake, vindt justitie.

De videobeelden van het incident van december 2018 waren naar om te zien: een man met Palestijnse vlag die 'Allah Akbar' roept en met knuppel inhakt op de ruiten van Israëlisch restaurant HaCarmel, dat dan nog gesloten is. Eenmaal binnen rukt hij een Israëlische vlag van de muur en komt weer naar buiten. Agenten laten de man even uitrazen en werken hem dan tegen de vlakte.

De rechtbank benadrukte de angst die Saleh met zijn daad teweeg bracht.

Spijt

Saleh zei vandaag in de rechtbank dat hij spijt heeft. Hij maakte zich zorgen over ontwikkelingen in zijn land. Zijn aanval, zei hij, heeft niks met zijn geloof te maken. Hij zegt dat hij 'geschrokken is' van zichzelf. Wel zegt Saleh dat hij boos was op de Amerikaanse president Trump.

Saleh heeft zijn broer en vader verloren, groeide op in Syrië en vluchtte op een boot die omsloeg. Hij is gescheiden en heeft een kind dat hij zelden ziet. De reclassering sluit niet uit dat Saleh nog een keer kan toeslaan. Begeleid wonen is daarom een optie: om hem in de gaten te houden, te verhinderen dat hij gaat blowen, zijn geld te beheren en zijn leven op orde te krijgen. Saleh zei dat hij best wil meewerken. Hij toonde zich vandaag een stuk 'normaler' dan de verwarde man die hij was tijdens een eerdere pro forma-zitting.

Pijnpunt

De restauranteigenaren van HaCarmel menen dat Saleh een terreurdaad heeft gepleegd. Vlak voor de aanval had Trump aangekondigd Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël, een zeer gevoelig pijnpunt voor Palestijnen. Maar justitie vervolgt A. (29) 'slechts' voor vernieling en diefstal.

Zelfs dreigende taal van Saleh A. 'dat hij een vulkaan is die op uitbarsten staat' en 'dat er een tweede stap zal volgen' leidde er niet toe dat hij voor terrorisme wordt vervolgd. Saleh A. maakte namelijk ook een verwarde indruk en viel het restaurant aan op een moment dat er niemand was. Thuis bij Saleh A. werd ook niets gevonden wat op radicalisme wees. Voor terrorisme zegt het OM daarom te weinig bewijs te hebben. Wel houden OM en rechtbank dus rekening met 'een discriminerend aspect' omdat Saleh bewust een joods restaurant uitkoos.

Saleh toonde zich vandaag tijdens zijn rechtszaak een stuk rustiger en bereid om zichzelf te laten helpen. De radicale taal die hij eerder uitsloeg, bleef vandaag tijdens de inhoudelijke zitting achterwege.

Trauma's

A. zat in Syrië vast in een vluchtelingenkamp dat werd aangevallen door IS en al-Nusr. Hij greep tijdens die aanval ook naar de wapens. De reclassering vermoedt dat hij trauma's heeft opgelopen en last heeft van wanen.

Saleh A. zat al twee keer in voorarrest (bij elkaar 52 dagen) voor de aanval op het restaurant. De eerste keer vanwege het inslaan van de ruiten en de tweede keer omdat hij zich niet aan de voorwaarden voor zijn voorlopige vrijlating hield. Begin deze maand werd hij toch weer vrijgelaten.