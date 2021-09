Zestien Albanese vluchtelingen van zeiljacht voor Zeeuwse kust gehaald

De Marechausse controleerde samen met de politie en de Kustwacht het zeiljacht in de Westerschelde bij Vlissingen. Een helikopter van de Kustwacht assisteerde bij de controle.

De afgelopen maanden zijn voor de Zeeuwse kust al tientallen Albanezen van zeiljachten gehaald. Zeeland is vaak het vertrekpunt van vluchtelingen om naar Groot-Brittannië over te steken,

In juni onderschepte de politie bij Vrouwenpolder een jacht met negen illegale Albanezen die zich in de kajuit hadden verstopt. Twee weken later werden bij Vlissingen op een boot 23 Albanezen aangehouden.