Zestien mannen onderzocht in oude moordzaak van Miet van Bommel (84)

In het onderzoek naar de moord op Miet van Bommel in 1992 in Bladel stonden zestien mannen vrijwillig hun DNA af. Ondertussen ging het daderspoor ook door de landelijke DNA-databank.

In de zoektocht naar de man die de Bladelse kroegbazin Miet van Bommel in 1992 vermoordde, heeft de politie haar hoop gevestigd op DNA. Vooralsnog zonder resultaat. Begin vorig jaar werden zestien mannen benaderd door de recherche om wangslijm af te staan. Vrijwillig. Alle mannen werkten mee. Zestien keer was er geen match met het DNA waarvan de politie vermoedt dat het van de moordenaar is.

Het – vermoedelijke - daderspoor werd aangetroffen op het nachthemd van de toen 84-jarige kasteleinsvrouw. Het DNA-profiel was alleen niet compleet. Daardoor was het niet mogelijk om het in de DNA-databank automatisch te vergelijken met dat van veroordeelde criminelen. Het kon alleen handmatig, één op één, met een ander DNA-spoor worden vergeleken.

Gewurgd

Miet van Bommel werd in februari 1992 gewurgd in het huis bij haar kroeg aan de Sniederslaan. Eind 2016 zet de politie de zaak vol in de schijnwerpers door een aantal nieuwe feiten over de moord bekend te maken. In een uitzending van Opsporing Verzocht werd onthuld dat de Bladelse voor haar dood seksueel was misbruikt. Waarschijnlijk was dat ook het motief voor de moord.

Anders gezegd: Miet van Bommel leek geen toevallig slachtoffer. De dader moet op zoek zijn geweest naar seks, zocht een weerloos slachtoffer en kwam uiteindelijk uit bij de kroegbazin. De oude vrouw leefde met de gordijnen open, mogelijk bespiedde de moordenaar haar wel eens. De politie vermoedt dat de dader verlegen was. Iemand van destijds tussen de 18 en 25 jaar, seksueel onervaren en zonder veel zelfvertrouwen.

DNA-databank

De Kempische bevolking gaf massaal gehoor aan die verkapte oproep, pakte de telefoon en tipte over mannen die aan het profiel voldeden. Uit meer dan honderd tips werden dus zestien namen van mannen geplukt. Zonder succes. In de tussentijd werd ook aan het onvolledige DNA-profiel geschaafd, zodat het alsnog door de DNA-databank kon worden gehaald.

„Zo’n DNA-profiel is heel groot. Vroeger werd er daarom naar de kenmerken op vier punten gekeken, inmiddels gebeurt dat op vierentwintig punten. Die combinatie van al die kenmerken is voor elke mens uniek”, legt een woordvoerder van het Nederlands Forensisch Instituut daarover. „Dus zo’n oud spoor kun je wel door de databank halen, maar dan kun je heel veel treffers krijgen.”