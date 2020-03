Zeven Brabantse buurgemeenten in de corona-top 10: daar gaat wéér een ambulance

Verzorgers in Blijdorp extra voorzich­tig: ‘We weten niet of Bokito corona kan krijgen’

9:09 Het is een onwerkelijke situatie voor verzorger Stefan Timmermans van Diergaarde Blijdorp. Dagelijks is hij met een groep collega’s in de weer met het vertroetelen en voederen van de levende have, die natuurlijk gewoon zijn gangetje gaat. Coronacrisis of niet. Bij gorillareus Bokito is het even oppassen geblazen. ,,Daar nemen we het zekere voor het onzekere en doen we een mondkapje op.’’