Zeven continenten, vijftig landen, 40.000 kilometer: Tom wandelt in vijf jaar tijd wereld rond

Update Vrouw in Amsterdam meerdere keren met opzet overreden

8:57 In Amsterdam-Noord is zaterdagavond een jonge vrouw meerdere keren opzettelijk overreden. Volgens de politie is het voertuig van de verdachte daarna door omstanders vernield. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de politie op Twitter.