Zeven gewonden door ongeluk met miniquad op A73

Man doodgestoken in huis voor beschermd wonen in Middelburg

23:27 In het Zeeuwse Middelburg is vanavond een man doodgestoken in een gebouw voor beschermd wonen. Een bewoonster van het huis aan het Hof van Sint Pieter is aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij het incident. De toedracht is nog onduidelijk.