Zeven huizen onbewoonbaar na grote brand Arnhem, nablussen kan nog uren duren

met videoZeven woningen in de De Wiltstraat in Arnhem zijn voorlopig onbewoonbaar na de grote brand die dinsdagmorgen vroeg uitbrak in de wijk Sint Marten. Twee huizen zijn volgens de brandweer volledig verwoest en de vijf andere huizen hebben zeer zware schade opgelopen. De ongeveer honderd bewoners van een huizenblok dat wegens de brand ontruimd moest worden mogen in de loop van dinsdagavond weer naar huis, maar de zeven panden blijven voorlopig gesloten, aldus de gemeente. De basisschool in de wijk gaat woensdag weer open.

De brand aan de De Wiltstraat brak rond 05.45 uur uit door nog onbekende oorzaak. Na bijna zeven uur lang blussen was de brand rond 13.00 uur onder controle. Het nablussen is nog lang niet klaar en zal mogelijk tot woensdagochtend duren.

Rond 07.30 uur werd in Arnhem een NL-Alert verstuurd om mensen te waarschuwen. Dit mede door de rookontwikkeling. Geadviseerd wordt om ramen en deuren te sluiten. De brandweer sloeg groot alarm: alle brandweereenheden in de buurt zijn opgeroepen om uit te rukken.



Een groot deel van de woningen in de straat werd ontruimd, omdat er veel rook vrijkwam, aldus een woordvoerder van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

Boven de wijk, vlak tegen Park Sonsbeek, hing een enorme oranje gloed en de buurt is opgeschrikt door het vuur en de sirenes. De ontruiming betrof ongeveer 60 tot 70 personen. Een paar daarvan werden opgevangen in Musis Arnhem, een theater in de stad.

Brandweer blust drie woningen en een schuur vanuit de lucht. Er woedt brand in huizen aan de De Wilstraat in de Arnhemse wijk St. Marten.

Pand gesloopt

Achter enkele panden sloopt de brandweer een schuur met daar bovenop een woonruimte om ruimte te maken voor het blussen. Mogelijk is de brand daar begonnen. Buurtbewoners klaagden al eerder bij de gemeente over overlast in en bij dat gebouw. De gemeente was daar al mee bezig volgens burgemeester Ahmed Marcouch, die dinsdag meerdere keren in de wijk was. Het dak van de schuur stortte tijdens de brand in.

Sint Marten is een vooroorlogse woonwijk met veel beneden- en bovenwoningen in herenhuizen. Achter de huizen wemelt het van de gangetjes, tuinen en hekken, waardoor de grote brand heel moeilijk te bestrijden was. De brandweer zette een drone in om het brandgebied beter te kunnen overzien. Bij de brand zijn geen schadelijke stoffen of asbest vrijgekomen, waarvoor eerder dinsdag wel werd gevreesd. Wel hangt in woningen nog veel rook. De brandweer adviseert flink te ventileren.

Minstens één persoon is gewond geraakt door de brand. Het gaat om een bewoner van een van de betrok en panden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou onder meer teveel rook hebben ingeademd. De gemeente Arnhem heeft een speciaal telefoonnummer opengesteld voor mensen die hulp nodig hebben of die vragen hebben over de brand.

