Zeven jaar na ramp met MH17 komen nu eindelijk alle bewijzen op tafel

Die vreselijke beelden van een uiteengereten vliegtuig in een veld vol zonnebloemen. De lichamen en de vakantiespullen van de passagiers verspreid over honderden meters Oekraïense aarde. En, een week later, die lange stoet van rouwwagens over de Nederlandse snelwegen, met duizenden mensen als eerbetoon in de berm. Het zijn beelden die in 2014 als een mokerslag in het collectieve geheugen van Nederland belandden.