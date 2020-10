Zeven maanden later is het stil: waarom we niet meer klappen voor de zorg

Op dinsdag 17 maart 2020, ruim 200 dagen geleden, stonden duizenden Nederlanders op hun balkon of voor hun deur te klappen. Het was, zoals het op social media was gaan heten: het Nationaal Applausmoment. Voor mensen die in de zorg werken, maar ook voor iedereen die hard moest werken in een tijd van lockdown. Ook de koninklijke familie deed mee, ze zetten er een filmpje van op Instagram.