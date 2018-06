'Zichtbaar dierenleed' maakt discussie Oostvaardersplassen ongekend fel

Zelden is een debat zo verhit geweest als de discussie over de Oostvaardersplassen. Bedreigingen, opengeknipte hekken en wilde acties: twee deskundigen vertellen waarom dit natuurgebied zo veel emoties teweegbrengt. Juist op de dag dat de provinciale politiek vergadert over de toekomst van het Flevolandse gebied.