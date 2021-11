Ziekenhuis Den Bosch: óf besmette radioloog werkt door óf afspraken kankerpatiënten afgezegd

,,In zeer incidentele gevallen maakt het Jeroen Bosch Ziekenhuis de keuze om medewerkers met een COVID-19 besmetting te laten werken", staat in het stuk ,,Dat doen wij enkel en alleen als wij daarbij de veiligheid van patiënten en medewerkers kunnen garanderen.” En dan alleen als het uitvallen van de betreffende persoon ervoor zou zorgen dat bepaalde noodzakelijke zorg niet meer verleend kan worden.



Daarvan was onlangs sprake, stelt het ziekenhuis. Overigens zonder daarbij expliciet naar de casus met de radioloog te verwijzen. ,,Er is hier sprake van een uitzonderlijke situatie. In dit geval hebben we een risico-afweging in het belang van de continuïteit van zorg gemaakt. In deze specifieke situatie hadden we anders moeten ingrijpen in het borstkankerprogramma en afspraken met patiënten moeten afzeggen.”