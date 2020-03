Ziekenhuis overweegt stappen na corona-nepnieuws: ‘Smakeloos’

Het Amphia Ziekenhuis in Breda overweegt juridische stappen tegen het nepnieuwsaccount @coronanederland. Dat meldde woensdag dat in het Bredase ziekenhuis negen mensen zouden zijn overleden aan het coronavirus. De beheerders van het account hebben inmiddels ook de aandacht van de politie.

Mogelijk boden zij op Marktplaats mondkapjes aan tegen woekerprijzen. Het twitteraccount @coronanederland is inmiddels uit de lucht gehaald, naar eigen zeggen vanwege bedreigingen. Het account bracht ‘nieuws’ over de verspreiding van het virus door Nederland. Soms gebaseerd op officiële bronnen, soms op basis van eigen bronnen. Zo ook het bericht woensdag, over de vermeende doden in het Amphia. 'Breaking: 9 mensen overleden aan Coronavirus-gerelateerde klachten in ziekenhuis Breda, melden 2 anonieme bronnen los van elkaar.’

Het Amphia had er woensdag de handen vol aan om de geest terug de fles in te krijgen. Het ziekenhuis, waar tot nu toe één besmetting met COVID-19 is vastgesteld, wees mensen op Twitter actief op de onjuistheid van het bericht. ,,We willen zo transparant mogelijk zijn”, zegt een woordvoerder. ,,Het is natuurlijk verschrikkelijk dat dit soort berichten de ronde doen. Gelukkig zien we ook dat veel mensen in de gaten hebben dat het om fake news gaat.”

Geld storten

Nepnieuws verspreiden was niet het enige wat @coronanederland deed. Bij het account stond een link naar een PayPal-account, waarop mensen geld konden storten. Wie daaraan de voorkeur gaf, mocht ook een bedrag in bitcoins overmaken.

Bij het account stond ook een 06-nummer vermeld. Daarop konden ‘bronnen’ nieuws tippen aan de beheerders. Oplettende twitteraars merkten echter op dat dat 06-nummer een paar weken terug ook gebruikt is om mondkapjes te verkopen, tegen bijzonder hoge prijzen. Voor 25 stuks moesten kopers 275 euro neerleggen, voor 50 stuks 450.

Veel mensen reageren boos op de ontdekking. Ze spreken van ophitserij, en vinden dat de mensen achter het account profiteren van hun eigen paniekzaaierij. Zelf spelen ‘Car en Romy’, zoals de mensen achter @coronanederland zichzelf noemen, de vermoorde onschuld. Ze stellen in inmiddels verwijderde tweets dat hun nummer door anderen misbruikt wordt en dat ze bedreigd worden via social media.

Een woordvoerder van de korpsleiding van de politie laat weten dat er inmiddels minimaal één melding binnengekomen is over deze praktijk. Hij kan nog niet zeggen of er ook stappen genomen worden tegen de initiatiefnemers. Het Amphia Ziekenhuis stelt dat er nu even andere prioriteiten zijn, maar dat de juridische afdeling zeker niet uitsluit dat er stappen zullen volgen.

Ook bij de politie Oost-Nederland is het account opgevallen. Een woordvoerder adviseert mensen om bij voorkomende gevallen melding te doen bij platformen als Marktplaats en Twitter. ,,Zij zullen aan de hand van hun eigen regelgeving toetsen of er ingegrepen moet worden. Smakeloos is het in ieder geval wel.”



Herkennen

Eerder deze week waarschuwde het RIVM al voor nepnieuws rondom het coronavirus. Volgens het instituut gaat er veel onzin rond op sociale media. De uitbraak is voer voor speculaties en complottheorieën - van biologisch wapentuig tot een zieke paus. ,,Je kunt het best herkennen.”