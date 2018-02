Ziekenhuizen puilen uit van de grieppatiënten

Het zijn met name alleenwonende (hoog)bejaarden die in het ziekenhuis belanden, zegt Wouter van der Horst van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. ,,Mensen worden ziek door het virus, dan komt er een bacteriële infectie overheen en komen er ademhalingsmoeilijkheden of een longontsteking. Mensen die dan in het ziekenhuis komen zijn heel verzwakt of moeten zelfs beademd worden op de intensive care. Daar blijven ze maar kort, maar het duurt natuurlijk even voor ze naar huis kunnen.''

Extra bedden

In het Sint Antonius in Utrecht en Nieuwegein zijn 70 mensen opgenomen met complicaties als gevolg van de griep. Ongeveer 1 op de 15 bedden is nu voor mensen met griep. Het ziekenhuis heeft bedden bijgeplaatst om iedereen kwijt te kunnen. ,,Niet alleen bij ons. Overal in Nederland worstelen ziekenhuizen met de beddencapaciteit en is het passen en meten. Soms is het zo druk dat mensen een extra nacht op de spoedeisende hulp moeten blijven omdat er geen bed vrij is op de verpleegafdeling'', zegt Jeanne Marie Douven van het Sint Antonius.

Ook ziekenhuizen in Noord-Brabant melden overvolle verpleegkamers. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch heeft zelfs een opnamestop omdat er geen bed meer vrij is. Naast de toestroom van de grieppatiënten kampen ziekenhuizen ook nog eens met minder verplegend personeel omdat ook onder hen de griep huishoudt.

In het Gelre Ziekenhuis, met vestigingen in Apeldoorn en Zutphen, is eveneens geen bed meer vrij. Mensen die gepland stonden voor een niet-spoedeisende operatie zijn afgebeld.

Hoogtepunt

Volgens het Nivel (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) lijkt de griep over het hoogtepunt heen. Voor de derde week op rij daalt het aantal mensen dat zich met griepklachten bij de huisarts meldt. In week 7 waren er 142 per 100.000 Nederlanders. Op het hoogtepunt van de epidemie waren dat er 170. Toch is de griepgolf naar verwachting nog lang niet voorbij. Er hebben nu evenveel mensen griep als tijdens de piek van de griepgolf van de winter 2015/2016. En gezien het verloop van de voorgaande jaren kan het nog wel een tot twee maanden duren voor de situatie weer normaal is.

Het kan zijn dat het virus nog een keer om zich heen slaat en weer meer mensen ziek worden. ,,Of dat er een ander type griepvirus opkomt'', zegt Mariëtte Hooiveld van het Nivel. De uitbraak dit jaar was mogelijk zo hevig omdat in de griepprik niet het type griepvirus zat dat nu iedereen besmet. Dat betekent volgens Hooiveld niet dat het vaccin zinloos was. Er vindt toch enige mate van 'kruisbescherming' plaats. Door het vaccin worden mensen minder ziek.