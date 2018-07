Ziekenhuizen voorbereid op meer opnames door hitte

Dat meldt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Gisteren trad het Nationale Hitteplan van de RIVM in werking, omdat de verwachting is dat de hitte nog enige tijd aanhoudt. Overdag gaat de temperatuur richting de 30 graden, en 's nachts wordt het niet kouder dan 20 graden. Het RIVM wijst ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht aan als kwetsbare groepen.

De ziekenhuizen zijn er op berekend dat meer mensen met bijvoorbeeld uitdrogingsverschijnselen verzorging nodig heeft. De NVZ-woordvoerder vergelijkt de gevolgen van de hitte met de winterse griepgolf. ,,Ziekenhuizen zorgen er dan van tevoren voor dat ze indien nodig extra personeel kunnen inzetten. In eerste instantie overleggen ze met ziekenhuizen in de regio, om te bekijken of daar ruimte is. En anders worden uitzendkrachten ingehuurd."

Golf

Een woordvoerder van het Zuyderland ziekenhuis in Limburg bevestigt dat rekening gehouden wordt met een mogelijke golf van hittepatiënten. ,,Daar wordt zeker over nagedacht. Op dit moment zien we nog geen extra opnames, maar we zijn er op voorbereid."

Het Maasland ziekenhuis in Rotterdam houdt vooralsnog vast aan de normale bezetting. ,,Maar als het nodig is, kunnen we opschalen."