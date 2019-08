Ziekenhuizen vrezen ontslagen als kabinet niet bijspringt

Ook verpleegkundigen kwamen deze zomer in opstand. Ze hingen pamfletten op ziekenhuizen dat ze de lage lonen ‘niet langer pikten’. In ziekenhuizen in Alkmaar, Assen en Eindhoven werden zondagdiensten gedraaid, wat betekent dat het personeel alleen spoedeisende incidenten worden opgepakt.



Volgens NVZ-voorzitter Melkert zijn de strijdende partijen het overigens wél eens dat een loonsverhoging ‘noodzakelijk’ is. Verpleegkundigen moeten volgens hem beloond worden voor hun vaak zware werk. Ook moet het ziekenhuis een aantrekkelijke plaats blijven om te werken, zeker nu het personeelstekort al zo groot is. Uit eerdere berekeningen bleek dat de ziekenhuizen nu al kampen met ruim achtduizend openstaande vacatures, een ruime verdubbeling in vijf jaar tijd.



,,Maar we zitten in een te krappe jas’’, benadrukt Melkert. De zorgvraag neemt in de komende vier jaar met 10 procent toe, terwijl de ziekenhuizen maar 1,7 procent mogen groeien. In 2022 mag er geen winst gemaakt worden. De stijgende kosten moeten de ziekenhuizen zelf opvangen en dat gaat ten koste van investeringen, die volgens de voorzitter juist hard nodig zijn. ,,Vooral in de ICT.’’



De ziekenhuizen zijn niet de enige die deze week de noodklok luiden. Ook de geestelijke gezondheidszorg kampt met een enorm personeelstekort en een kwart van de instellingen leed afgelopen jaar verlies.