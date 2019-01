Ziekenhuizen zetten zich schrap voor langdurige griepgolf

Ziekenhuizen in het hele land nemen maatregelen tegen een langdurige griepgolf. Vorig jaar leidde de epidemie tot gesloten afdelingen, uitstel van operaties en was het personeel zélf gevloerd door de griep.

De griep heerst nu al een maand in Nederland en de eerste zieken hebben zich gemeld in de ziekenhuizen. De uitbraak lijkt nog niet zo heftig als vorig jaar, toen de griepgolf maar liefst achttien weken aanhield. Ter voorbereiding hebben veel ziekenhuizen in het land sneltesten aangeschaft waarmee binnen twintig minuten duidelijk wordt of de patiënt griep heeft en apart verpleegd moet worden. In de Brabantse ziekenhuizen als het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is dit nieuw, in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht wordt er al een jaar mee gewerkt, vertelt een woordvoerder. ,,Voorheen duurde zo’n test uren. Dan kon het voorkomen dat de patiënt al op zijn kamer lag en anderen kon besmetten.”

Alle grieppatiënten bij elkaar

In navolging van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, Waterlandziekenhuis in Purmerend en het Rijnstate in Arnhem heeft nu ook het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Schiedam een speciale griepafdeling, waar alle grieppatiënten bij elkaar liggen om besmetting van andere zieken te voorkomen.

Jaarlijks overlijden er circa 2700 mensen aan de plaag. ,,Ongeveer honderd van hen liep het griepvirus op in het ziekenhuis. Dat is te voorkomen met dit soort maatregelen”, zegt Rob Slappendel, voormalig hoogleraar anesthesiologie in Antwerpen. In het Zuyderlandziekenhuis in Heerlen is er voor zo’n ‘pop up’ griepzaal geen plek. Wel zijn er 24 extra bedden geopend door het hele gebouw, waarvan er al een aantal bezet is door grieppatiënten. Bij de Nijmeegse ziekenhuizen Radboudumc en CWZ, maar ook het Amsterdamse VUmc, liggen draaiboeken klaar om zo nodig personeel meer uren te laten draaien.

Patiënten in het AMC in Amsterdam moeten niet gek opkijken als de arts hen geen hand geeft. ,,Dat voelt onpersoonlijk, maar het voorkomt besmettingen”, licht een woordvoerder toe. Via een grote poster bij de ingang worden de bezoekers bovendien opgeroepen om een mondkapje te dragen bij verkoudheid of hoest.