Ziekenhuizen zoeken honderden extra verpleegkundigen per week

IC-verpleeg­kun­di­ge in Deventer Ziekenhuis blij als er weer een dienst is overleefd: ‘De glans is er wel af’

11:14 De situatie in ziekenhuizen is nijpend. De piek in deze tweede coronagolf is niet hoger, maar houdt veel langer aan. Het personeel is op. De rek is eruit. Medewerkers vallen uit met klachten, roosters zijn amper te vullen en zij die nog overeind staan, draaien volop overuren. Verpleegkundigen op de intensive care (IC) en spoedeisende hulp (SEH) van het Deventer Ziekenhuis vertellen hun verhaal.