Zij kozen voor een studie als opstap naar méér

Naam: Mike Burghout (19)

Woonplaats: Barendrecht

Opleiding: mbo Smart Technology, mboRijnland, Gouda (derde jaar)

Voor je eigen zolderkamer een alarmsysteem aanleggen, zodat je direct in de gaten hebt als je ouders de trap opkomen. Maar ook: een geautomatiseerd huis (licht, verwarming, ventilatie) maken voor een MS-patiënte, zodat ze zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Of een verbeterde versie van de Tesla ontwikkelen: bij de mbo-opleiding Smart Technology zijn ‘techniek’ en ‘praktijk’ de beste vrienden.

En dat past heel goed bij Mike Burghout, die als kind al wist dat hij uitvinder wilde worden. Mike: ,,Er bestaat natuurlijk geen uitvindersschool, dus ik ben een studie gaan zoeken die er zo dicht mogelijk bij in de buurt komt.’’ Smart Technology bleek daarbij de juiste keuze: ,,Het is een heel nieuwe opleiding, die opgezet is door 50 bedrijven. Het bedrijfsleven wil graag dat personeel ‘breed’ wordt opgeleid. Vroeger werd je óf installateur of elektrotechnicus, nu zoeken bedrijven mensen die oplossingen kunnen bedenken, ontwerpen én uitvoeren. Het gaat dus om het hele proces, van begin tot einde.’’

Springen

Voor Mike is dat precies wat hij zocht, hij ‘vliegt’ door de opleiding. ,,Ik zit nu in het derde jaar en behoor bij de eerste lichting van deze studie. Wij merken al dat bedrijven zitten te springen om jongeren die deze opleiding hebben gedaan.’’

Toch heeft Mike andere, hogere plannen. Onder meer als ondernemer. ,,De gemeente Gouda ligt in veengebied dat verzakt. De gemeente moet daardoor, onder meer met het oog op huizenbouw, vaak grondwatermetingen verrichten. Dat gebeurt nu nog met erg dure installaties. Samen met twee studiegenoten hebben wij bij onze opleiding een goedkope peilstok uitgevonden die het grondwater meet. Met dat product gaan we nu ook een bedrijf oprichten en onze oplossing verkopen.’’

Ambities

Volledig scherm © mboRijnland Dat klinkt al behoorlijk ondernemend, maar de ambities van Mike reiken verder. ,,Ik wil na het mbo ook hbo gaan doen en daarna naar de universiteit, de TU Delft of TU Eindhoven. En als ik daar klaar mee ben, wil ik in de VS gaan wonen en werken. Daar wil ik een bedrijf oprichten dat helpt met het oplossen van technisch-maatschappelijke problemen.’’



Dat is dus toekomstmuziek: Mike weet dat er voorlopig in eigen land nog genoeg te leren is. ,,Onze docenten zijn bijvoorbeeld specialisten op het gebied van coderen, bouwkunde of technologie en moeten de ontwikkelingen voortdurend bijhouden. Wij werken immers met actuele problemen die de aangesloten bedrijven zelf aandragen, er wordt dus veel van je creativiteit gevraagd.’’

Uitblinker

En daar houdt Mike van. Hij is voor mboRijnland verkozen tot ‘mbo-uitblinker’. Onder meer, zoals zijn stagebedrijf Centric (‘geef ons meer van zulke studenten!’) meldde, omdat Mike in staat is om ‘vakmanschap te combineren met leergierigheid en nieuwsgierigheid, zodat innovatie bijna een natuurlijk proces lijkt’.

Van zoveel complimenten zou je bijna verlegen worden, maar ook dat heeft Mike inmiddels van zich afgeschud. ,,Als mbo-ambassadeur geef ik nu geregeld presentaties en voorlichting over deze studie. In het begin vond ik dat hartstikke eng. Als je twee jaar geleden tegen me had gezegd dat ik een presentatie zou moeten geven voor 1200 mensen, zou ik je voor gek hebben verklaard. Maar inmiddels heb ik dat gedaan; het was hartstikke leuk! Ook dat kun je dus leren.’’

Naam: Délano Prins (20)

Woonplaats: Nieuwerkerk (Schouwen-Duiveland)

Opleiding: hbo Hotel- en Eventmanagement, Hogeschool Tio, Rotterdam (derde jaar)

Volledig scherm © privé-foto Het is stevig aanpoten, maar dan heb je ook wat: Délano Prins is bezig aan zijn laatste jaar hbo Hotel- en Eventmanagement bij Hogeschool Tio in Rotterdam, een opleiding die hoog staat aangeschreven. Hij volgt het hele traject in drie jaar, terwijl er eigenlijk vier jaar voor staat. Délano: ,,Best pittig, ja, maar ik ben bepaald niet de enige Tio-student die dit doet, het wordt hier gestimuleerd. Als je de opleiding in drie jaar wilt doen, moet je je vakanties opgeven. Daarin kun je dan je stages doen.’’



Dat doet Délano met een goede reden: hij heeft een beetje haast. Want hij vindt Hotel- en Eventmanagement (een combinatie van de klassieke hogere hotelschool met eventmanagement) weliswaar een uitstekende opleiding met prima carrièrekansen, maar Délano kijkt verder. ,,Ik wil volgend jaar gaan studeren in Londen aan Hult, een International Business School. Ik vind de hotel- en evenementenbranche een mooie wereld, maar ik wil uiteindelijk terechtkomen in Investment Banking, dat lijkt me nóg mooier en dynamischer. Mijn vader en grootvader hebben ook in de financiële sector gewerkt en bij Tio heb ik ontdekt dat ik goed ben met financiën.’’

Stap

Délano denkt ook dat Tio hem goed heeft voorbereid op die volgende stap. ,,Bij Tio krijg je les in kleine klassen, 12 studenten is al veel, van heel betrokken docenten met veel praktijkervaring. En je wordt gestimuleerd om de beste te willen zijn, om zelf actie te ondernemen, bijvoorbeeld je stages zelf regelen.’’

Zo vervulde Délano zijn eerste stage in een vijfsterrenhotel in Kroatië, zijn tweede stage bracht hem bij het Holiday Inn, waar hij er als duty manager voor moest zorgen dat het de gasten aan niets ontbrak. Dat lukte kennelijk: na zijn stage werkt Délano er nog steeds als duty manager, maar dan als bijbaan in de weekenden, naast zijn goed gevulde studieweek. ,,Het is best druk, maar het is ook allemaal leuk, interessant en leerzaam’’, aldus Délano.

Sociaal

Naast beter leren presenteren (‘dat oefenen we tijdens de opleiding heel vaak’) is Délano tijdens de opleiding vooral beter geworden in de soft skills, zijn sociale vaardigheden. Heel belangrijk, zegt Délano met een praktijkvoorbeeld. ,,Ik ben natuurlijk nog jong en ik moet als duty manager toch personeel aanspreken als er iets fout gaat. Als je dan door een oudere werknemer wordt aangesproken met You’re just a boy, sta je even met je mond vol tanden, maar je moet daarna ook goed kunnen uitleggen waarom het nodig is dat het toch gebeurt. Dat is best moeilijk als je net 20 bent.’’

Ook worden de studenten gestimuleerd om zelf stappen te zetten met het oog op hun carrière. Dat zit bij Délano wel goed. ,,We hebben regelmatig gastsprekers en masterclasses, bijvoorbeeld van tv-kok Rudolph van Veen of een directeur van KPMG, waarbij zij vertellen over hun eigen onderneming. Heel inspirerend, vind ik dat. Na de masterclass van de KPMG-directeur over het stellen van de juiste doelen heb ik hem via LinkedIn een berichtje gestuurd over mijn doelen. Hij nodigde me daarna uit op het KPMG-kantoor, waar we drie kwartier hebben gepraat over mijn plannen en doelen. Geweldig was dat, en ook bijzonder dat zo’n man een student verder wil helpen.’’

Overtuiging

Het sterkte Délano ook in zijn overtuiging dat hij straks zijn hart gaat volgen met Investment Banking, toch een andere branche dan waarvoor hij is opgeleid. Dat laatste vindt hij geen probleem. Délano: ,,Medestudenten gaan wel in de evenementenbranche werken, of gaan werken in mooie hotels in Japan, de VS of Nederland. Ik leer hier heel veel in een kleinschalige omgeving van docenten die echt de tijd voor je nemen als je diepgang zoekt. En daarnaast leer je tijdens deze opleiding en je stages natuurlijk met heel verschillende mensen omgaan in een internationale omgeving. Dat komt later altijd van pas.’’

Studiekeuzebeurs West op 7 en 8 december

Ben je ook op zoek naar een ‘ondernemende’ opleiding of zoek je juist een heel andere vervolgstudie? Op 7 en 8 december krijg je antwoord op je studievragen tijdens Studiekeuzebeurs West in Rotterdam. Je vindt in Ahoy ruim zestig (onderwijs)instellingen uit Nederland die helpen bij het vinden van de juiste studie. Op de beurs vind je speedcoaches, studiekeuzeadviseurs die je in een persoonlijk gesprek van een kwartier verder kunnen helpen bij het zoeken naar de juiste opleiding. Daarnaast zijn er zogenoemde ‘sterke punten trainingen’ waaraan je kunt meedoen.



Optimaal voorbereid naar de beurs? Maak dan een persoonlijke plattegrond. Dat kan na (gratis) inschrijving via studiekeuzebeurswest.nl Op die website vind je ook het complete programma en alle onderwijsinstellingen op mbo- en hbo-niveau.



Openingstijden:

Vrijdag 7 december: 10.00 tot 16.00 uur

Zaterdag 8 december: 10.00 tot 16.00 uur